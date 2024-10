Kollision in Berlin

Elf Menschen wurden bei dem Unfall in Berlin verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Auf dem Weg zu einem Einsatz in Berlin-Charlottenburg sind acht Polizisten und drei weitere Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Ein Gruppenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn war in der Nacht auf der Straße des 17. Juni unterwegs, als er mit dem Auto eines 26-jährigen Mannes zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer hatte demnach plötzlich die Spur gewechselt.

Danach sei der Gruppenwagen der Einsatzhundertschaft nach links von der Spur abgekommen. Er stieß den Angaben zufolge mit Autos zusammen, die auf dem Mittelstreifen geparkt waren. Drei von diesen wurden auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stießen dort mit einem weiteren Auto zusammen.

Elf Verletzte, zwei im Krankenhaus

Die Einsatzkräfte wurden am Kopf, Rumpf, Arm und an den Beinen verletzt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, wie es weiter hieß. Der 26-Jährige und zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen am Kopf.

Der Fahrer des Einsatzwagens und der 26-Jährige seien in ein Krankenhaus gekommen, die anderen Verletzten wurden vor Ort behandelt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Fünf Fahrzeuge, darunter der Gruppenwagen, wurden demnach erheblich beschädigt. Die Polizisten waren auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Fasanenstraße wegen des Verdachts einer Schlägerei, wie ein Sprecher der Polizei sagte.