Es muss nicht immer ein langweiliger Dreiklang sein: In einer Schule in Neuseeland läuten Hardrocker und Muppet-Puppen den Unterricht ein. Die Schüler sind begeistert - die Nachbarn nicht.

Auckland - Rock'n'Roll statt ödem Gong: In einer Schule in Neuseeland erklingen statt der klassischen Pausenklingel seit einiger Zeit Hits wie „Thunderstruck“ der Hard-Rock-Pioniere von AC/DC, aber auch Evergreens wie „Mah Na Mah Na“ aus der Muppet Show. Das sorgt nun für Ärger: Einige Nachbarn unterzeichneten eine Petition, die darauf abzielt, die musikalischen Signalgeber in der Warkworth School nahe Auckland zu unterbinden, wie der Sender Radio New Zealand (RNZ) berichtete. Sie stellten eine Lärmbelästigung dar, sagen die Kritiker. Ganz anders sehen das die Schülerinnen und Schüler, die die Pausen-Playlist lieben.

„Wir haben Feedback von unseren Schülern bekommen“, zitierte RNZ Direktor Karney Dawson. „Etwa 95 Prozent sagten, sie wollten, dass wir es beibehalten - sie lieben es einfach.“ Die Hardrock-Hits und der Gassenhauer der Puppen-Truppe werden erstmals zu Beginn des Unterrichts um 9.00 Uhr und ein letztes Mal zum Schulende um 15.00 Uhr gespielt. „Die Schüler sagen, es macht ihnen Freude, es bringt Spaß und macht einen Unterschied - und die Eltern mögen es auch“, betonte Dawson.

Schule lenkt ein

Auf Wunsch eines der Beschwerdeführer wurde zuletzt auch eine Lärmmessung durchgeführt. Jedoch ergab diese, dass der Lärm auf einem Spielplatz lauter war, als die Musik in der Schule. Die Lautstärke habe einen akzeptablen Pegel, hieß es. Um den sprichwörtlichen Frieden in der Nachbarschaft wiederherzustellen, lenkte die Schule dennoch ein: Die Lautstärke wurde verringert und die Musiklänge verkürzt.

„Ich glaube, der ganze Wirbel, der in der letzten Woche gemacht wurde, hat dazu geführt, dass die Kinder jetzt noch mehr zu schätzen wissen, dass wir eine einzigartige Schule sind und unterschiedliche Dinge ausprobieren“, sagte Dawson. Und in der Adventszeit soll es auch in der Warkworth School besinnlicher zugehen: Dann wird AC/DC durch Weihnachtshits ersetzt.