Dippoldiswalde - An der Talsperre Malter darf vorerst nicht mehr gebadet werden. Nach einer Abwasserhavarie wurde der Badebetrieb in allen Strandbädern vorsorglich eingestellt, wie die Stadt Dippoldiswalde mitteilte. In der Nacht habe man im Bereich von Paulsdorf einen Austritt von Abwasser in die Talsperre festgestellt. Aktuell laufe es nicht mehr, der Schaden werde in den nächsten Stunden behoben. Die Verwaltung vermutet, dass die Elektrik den Schaden verursachte. Die Pumpen seien nicht defekt, hieß es. Mit steigenden Temperaturen könne es zu Geruchsbelästigungen kommen. Der Bootsverleih ist weiterhin möglich. Allerdings darf man auch vom Boot aus nicht ins kühle Nass springen.