Finsterwalde - Die Pläne zur Teilschließung des Klinikums Elbe-Elster sind vorerst auf Eis gelegt. Die Beschlüsse zur Schließung der Gynäkologie und Pädiatrie in Herzberg sowie die Teilschließung des Standortes Finsterwalde seien aufgehoben, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Mittwoch. Nun soll ein Gutachter die wirtschaftliche Lage erneut prüfen und ein Sanierungsplan erstellen.

Die Stadtverordneten in Finsterwalde empfahlen den Krankenhausstandort Herzberg für die Angehörigen des wachsenden Bundeswehrstandortes Holzdorf auszubauen. Der Standort Finsterwalde solle zum zentralen Standort der Region des Elbe-Elster-Kreises weiterentwickelt werden. Das Klinikum steckt wie viele andere Krankenhäuser seit langer Zeit in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Daher entstand der Plan, die drei Standorte auf zwei zu reduzieren.

Das Gesundheitsministerium setzte angesichts der angespannten Lage Anfang Dezember 2023 auch eine Projektgruppe ein, die für eine Krisenbegleitung der Krankenhäuser aber auch für die Umsetzung der geplanten Krankenhausreform zuständig ist. Die Landesregierung kündigte im Januar zudem ein Kreditprogramm an für Kliniken in Not. Die Ausgestaltung war bislang noch unklar.