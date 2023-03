Elversberg - Der SV Meppen hat ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga gesetzt. Beim geglückten Debüt des neuen Trainers Ernst Middendorp kamen die Emsländer am Samstag zu einem unerwarteten 2:2 (2:2) beim Spitzenreiter SV Elversberg und verließen den letzten Tabellenplatz. Die defensiv eingestellten Meppener, die mit sechs Neuen in der Startelf agierten, überzeugten durch gutes Zweikampfverhalten und Mentalität nach dem 0:1-Rückstand.

„Ich habe viel Positives gesehen“, lobte Routinier Middendorp nach der Partie. „Damit kann ich sehr gut leben.“ Der 64-Jährige hatte erst Mitte der Woche die Nachfolge von Stefan Krämer angetreten, von dem sich die Meppener am vergangenen Wochenende getrennt hatten. Sein Ziel: Klassenverbleib. Doch bis dahin muss der Club endlich wieder Siege einfahren.

„Wir müssen uns aber von Spiel zu Spiel weiter steigern. Dieses Ergebnis konnte man ehrlicherweise nicht zwingend erwarten – auch wegen der vielen Spieler, die aktuell fehlen“, fügte Middendorp hinzu.

Durch das 0:2 von Konkurrent VfB Oldenburg beim VfL Osnabrück stehen die Meppener durch das leicht bessere Torverhältnis auf dem vorletzten Rang.

Nachdem Robin Fellhauer (13. Minute) die Gastgeber früh in Führung gebracht hatte, zeigten die Gäste Moral und drehten durch Treffer von David Blacha (15.) und ein Eigentor von Nicolas Kristof (25.) die Partie. Manuel Feil gelang kurz vor der Pause nur noch der Ausgleich für den Tabellenersten (43.).

In den kommenden Tagen stehen zwei Spiele gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld an: Bereits am Dienstag kommt der SC Verl (19.00 Uhr/MagentaSport) nach Meppen, am Freitag reisen die Niedersachsen zu Viktoria Köln (19.00 Uhr).