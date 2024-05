Schilder hängen am Eingang zum Wahllokal im Gymnasium Rutheneum in Gera.

Erfurt - Bei der Wahl von 13 Landräten und 5 Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte in Thüringen werden eine Reihe von Stichwahlen erwartet. Nach Auszählung von in der Regel mehr als der Hälfte der Stimmen haben am Sonntag nur die Oberbürgermeister in Weimar, Peter Kleine (parteilos), und Suhl, André Knapp (CDU), sowie die Landrätinnen der Kreise Weimarer Land, Christiane Schmidt-Rose (CDU), und Schmalkalden-Meiningen, Peggy Greiser (parteilos), die Chance, bereits im ersten Anlauf ihr Amt zu verteidigen. Die Stichwahlen zu den kommunalen Spitzenämtern sind am 9. Juni zusammen mit der Europawahl geplant. 1,74 Millionen Thüringer waren zur Beteiligung an den Kommunalwahlen aufgerufen.