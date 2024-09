Heiligenstadt - Mehrere Tausend Menschen haben im Eichsfeld den Festumzug zum 122. Deutschen Wandertag verfolgt. Nach ersten Schätzungen der Organisatoren kamen zwischen 10.000 und 12.000 Zuschauer dafür in die Innenstadt Heiligenstadts. Wanderfans und Wandervereine aus ganz Deutschland wirkten bei dem Umzug mit.

Mehr als 200 geplante und geführte Wandertouren

„Das Wetter war super, die Leute waren zufrieden“, fasste die Projektmitarbeiterin Herta Gerlach mit Blick auf den gesamten Wandertag zusammen. Viele der mehr als 200 geplanten und geführten Wandertouren seien ausgebucht gewesen. „Und bei vielen Touren waren dann spontan doch viel mehr Leute dabei, als sich ursprünglich angemeldet hatten“, so Gerlach. Zusammen mit den Teilnehmern der am 14. September begonnenen Eichsfelder Wanderwoche direkt im Vorfeld des Deutschen Wandertags schätzen die Organisatoren, dass etwa 30.000 Menschen mitwanderten, oder an andere Programmpunkte des Wandertags besuchten.

Ort für nächsten Wandertag steht noch nicht fest

Wo und wann der nächste Deutsche Wandertag stattfindet, ist Gerlach zufolge noch nicht klar. Ursprünglich veranstaltete der Deutsche Wanderverband gemeinsam mit Mitgliedsvereinen jährlich das große Wandertreffen. Doch die Corona-Pandemie habe die Taktung verändert. Der vorherige Deutsche Wandertag war im baden-württembergischen Fellbach im Jahr 2022 ausgerichtet worden.

Der Deutsche Wanderverband vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von rund 70 landesweiten und regionalen Gebirgs- und Wandervereinen mit ihren 3.000 Ortsvereinen.