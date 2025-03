Bremen - Die US-Sängerin Dionne Warwick plant im September vier letzte Konzerte in Deutschland. Wie die Agentur bremen events & concerts mitteilte, wird die 84-Jährige am 10. September im Metropol Theater Bremen, am 12. September im Theater am Marientor in Duisburg, am 14. September im Festspielhaus Baden-Baden und am 16. September im Admiralspalast Berlin auftreten. Die Klassische Philharmonie Nordwest werde die Sängerin bei den Shows, die in Bremen entwickelt und geprobt werden, begleiten, hieß es.

Warwick blickt auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Weltkarriere mit zahlreichen Grammys und anderen Auszeichnungen zurück. Viele ihrer Hits wie „I Say a Little Prayer“, „I'll Never Fall in Love Again“ oder „That's What Friends Are For“ wurden zu Klassikern.

Der Agentur bremen events & concerts zufolge verkaufte die Sängerin mehr als 120 Millionen Tonträger. Nun wolle sie in besonders atmosphärischen Häusern „Goodbye“ sagen. „Wir sind glücklich darüber, dass wir Dionne von der Idee überzeugen konnten, in ihrem letzten Tourplan neben Singapur, Melbourne, Stockholm oder London bei uns solch’ besondere Konzerte zu spielen“, sagten Jan Trautmann und Thorge Schramm von bremen events & concerts laut Mitteilung.