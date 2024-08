Früh am Morgen startet der Flieger vom Flughafen Leipzig/Halle Richtung Afghanistan. Auch ein Straftäter aus Sachsen ist an Bord.

Start in Leipzig

Vom Flughafen Leipzig/Halle sind am Freitagmorgen Afghanen abgeschoben worden. (Archiv-Foto)

Leipzig/Dresden - Im Abschiebeflug, der am Freitagmorgen von Leipzig aus gestartet ist, sitzt auch ein afghanischer Straftäter aus Sachsen. Das sagte ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums. Mit der Aktion war erstmals seit der Machtübernahme der Taliban vor drei Jahren ein Abschiebeflug von Deutschland nach Afghanistan gestartet. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet. Der dpa wurden „Spiegel“-Informationen bestätigt, wonach um 6.56 Uhr ein Charterjet von Qatar Airways von Leipzig aus in Richtung Kabul startete. In der Boeing 787 sitzen demnach 28 afghanische Straftäter, die aus verschiedenen Bundesländern nach Leipzig gebracht worden sind. Organisiert worden sei die Aktion federführend vom Bundesinnenministerium.