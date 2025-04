Die Ringbahnbrücke ist nicht das einzige marode A100-Bauwerk im Westen. Auch die Westendbrücke soll am Samstag abgerissen werden. Das kann sich aber noch etwas ziehen.

Abriss der Westendbrücke an A100 ab spätem Abend geplant

Berlin - Der Abriss der etwas weiter nördlich auf der A100 gelegenen Westendbrücke soll voraussichtlich am späten Samstagabend oder in der Nacht starten. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Projektmanagementgesellschaft Deges mit. Demnach mussten am Nachmittag noch technische Probleme gelöst werden.

Im Zuge der Sperrung der sogenannten Ringbahnbrücke am Dreieck Funkturm war Mitte März auch die etwas weiter nördlich auf der A100 gelegene Westendbrücke aus dem Verkehr genommen worden. Der Abbruch werde am nördlichen Ende der Brücke beginnen und dann schrittweise nach Süden fortgesetzt, teilte die Deges mit.

Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke startete unterdessen am Samstagmorgen mit einem Tag Verzögerung. Genau wie bei der Ringbahnbrücke soll der Abriss der Westendbrücke bis zum 25. April abgeschlossen sein. Wenige Tage später, am 28. April, soll dann auch die derzeit unterbrochene Ringbahn zwischen Westend und Halensee wieder den Betrieb aufnehmen.

Neubau des gesamten Verkehrsknotens geplant

Die Westendbrücke liegt ein Stück nördlich des Autobahndreiecks Funkturm, in dessen Bereich laut Deges insgesamt 25 Brücken erneuert werden. Schon länger läuft deshalb ein Planfeststellungsverfahren für den Neubau des gesamten Verkehrsknotens.

Weil sich jedoch ein Riss im Tragwerk der Ringbahnbrücke überraschend vergrößert hatte, musste sie kurzfristig für den Autoverkehr gesperrt werden. Ringbahn- und Westendbrücke werden deshalb nun vorzeitig abgerissen und neu gebaut.