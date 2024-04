Dresden - Für rund 10.647 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Gymnasien, Kollegs und Abendgymnasien in Sachsen beginnen am Dienstag die Abiturprüfungen. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) wünschte den Betroffenen am Montag viel Erfolg. „Das Ziel ist zum Greifen nah. Jetzt gilt es noch einmal die Nerven zu bewahren und auf das Gelernte zu vertrauen.“

Begonnen wird am allgemeinbildenden Gymnasium mit den Fächern evangelische und katholische Religion. Die Prüfungen in Mathematik finden am 23. April und Deutsch am 25. April statt. Die mündlichen Prüfungen sollen ab dem 26. Mai starten. Die konkreten Termine legen die Schulen selbst fest.

Vergangenes Jahr hatte die Kultusministerkonferenz beschlossen, dass es für das Abitur 2024 keinen Ausgleich von Nachteilen wegen der Corona-Pandemie mehr geben wird. Der aktuelle Abitur-Jahrgang konnte in der gymnasialen Oberstufe wieder vollständig in Präsenz unterrichtet werden.