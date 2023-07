Groß Bülten - Nachdem vor zwei Wochen eine Straßendecke im Landkreis Peine nachgegeben hat, schließt die zuständige Behörde mittlerweile einen sogenannten Tagesbruch nahezu aus. Ein Tagesbruch bezeichnet einen vom Bergbau verursachten Einbruch der Erdoberfläche. Zunächst hatte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover einen Tagesbruch für möglich gehalten, weil es an der Stelle vor mehr als hundert Jahren Schächte und Stollen gab.

Warum die Straße in der Ortschaft Groß Bülten nachgab, ist weiter nicht abschließend geklärt, wie es in der Mitteilung heißt. „Möglich sind Ausspülungen durch kleine Lecks in Abwasser- und Regenkanälen, die durch ergiebige Regenfälle verstärkt wurden“, teilte das LBEG mit. Das Absacken der Straße hatte Leitungen beschädigt.