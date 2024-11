Die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses beginnen die Plenarsitzung am Donnerstag mit einer Feierstunde zum 35. Mauerfalljubiläum. (Archivbild)

Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus erinnert am Donnerstag an den Fall der Berliner Mauer am 9. November vor 35 Jahren. Noch vor Beginn der eigentlichen Plenarsitzung ist aus diesem Anlass (9 Uhr) eine Feierstunde geplant.

Dabei reden Parlamentspräsidentin Claudia Seibeld, der Regierende Bürgermeister und CDU-Chef Kai Wegner sowie der frühere DDR-Bürgerrechtler und Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Rainer Eppelmann.

Aktuelle Stunde zur Friedlichen Revolution

Auch während der anschließenden Aktuellen Stunde soll es auf Antrag der CDU-Fraktion um das Thema „35 Jahre Friedliche Revolution und Mauerfall“ gehen.

Auf der langen Tagesordnung für die Sitzung des Landesparlaments stehen unter anderem eine Debatte über die Finanzplanung des Senats bis 2028 und über den vorübergehenden Buchungsstopp für Klassenfahrten aufgrund der Sparzwänge mit Blick auf den Haushalt 2025.