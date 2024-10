Berlin - Das Berliner Abgeordnetenhaus beschäftigt sich heute (ab 10.00 Uhr) mit der Situation an den Berliner Hochschulen nach dem Start des Wintersemesters. In einer Aktuellen Stunde soll es auf Antrag der AfD auch um Antisemitismus an den Einrichtungen gehen sowie um Protestaktionen propalästinensischer Aktivisten inklusive der Besetzung vor Hochschulräumen. Diese hatten in den vergangenen Monaten wiederholt Schlagzeilen gemacht.

In Berlin gibt es laut Wissenschaftsverwaltung mehr als 40 staatliche und private Hochschulen. Dort lehren, forschen, arbeiten und studieren mehr als 250.000 Menschen, von sind um die 200.000 Studenten.

In weiteren Debatten im Abgeordnetenhaus soll es unter anderem um Ladesäulen für E-Autos, um Mieterhöhungen kommunaler Wohnungsgesellschaften und eine bessere Koordination von Straßenbaustellen gehen.