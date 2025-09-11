Berlins Abgeordnetenhaus kommt zur ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen. Warum Tausende vor dem Parlament protestieren wollen.

Berlin - Im Plenum des Berliner Abgeordnetenhauses debattieren die Parlamentarier heute (ab 10.00 Uhr) erstmals über den Landeshaushalt 2026/2027. Der Senat hatte im Juli seinen Entwurf für den Doppelhaushalt beschlossen. Nun wird der milliardenschwere Etat weiter im Abgeordnetenhaus beraten und dürfte dort an der einen oder anderen Stelle noch verändert werden. Im Dezember will ihn das Parlament dann endgültig beschließen.

Anlässlich der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Sommerpause wollen Gewerkschaften und Verbände gegen Kürzungen bei sozialen Trägern und bei Beratungsprojekten mobil machen. Zu einer Kundgebung vor dem Parlamentsgebäude erwarten die Veranstalter mehrere Tausend Teilnehmer.