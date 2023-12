Magdeburg - Der Landtag von Sachsen-Anhalt debattiert am Mittwoch über Meisterfortbildungen und Integration an Schulen. Außerdem soll ein Ausschuss zur Überprüfung der Abgeordneten auf eine Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der DDR eingesetzt werden. Nachdem der Beschluss bereits vor einigen Monaten geplant und kurzfristig verschoben worden war, kündigten Vertreter der schwarz-rot-gelben Koalition sowie von Grünen und AfD nun im Vorfeld ihre Zustimmung im Parlament an.

Die Stasi - die Kurzform für das Ministerium für Staatssicherheit - war in der DDR zugleich Nachrichtendienst und Geheimpolizei im Dienste der SED. Sie überwachte breite Bevölkerungskreise und drangsalierte Systemkritiker.