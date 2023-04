Könnte es eine zweite IC-Strecke in Thüringen geben, auf der künftig das günstigere Deutschlandticket gilt? Viele Abgeordnete wollen das, doch die Chancen sind wohl nicht besonders gut.

Erfurt - Abgeordnete mehrerer Fraktionen haben eine Verschlechterung des Bahn-Angebots auf der Verbindung von Saalfeld über Jena nach Naumburg kritisiert. Wenn das Land nicht eingreife, werde es nach dem Fahrplanentwurf 2024 bis zu 30 Prozent weniger Zugverkehr in der Ostthüringer Region geben, sagte der SPD-Abgeordnete Lutz Liebscher am Mittwoch im Landtag in Erfurt.

Problematisch sei vor allem der Regionalverkehr, der von den geplanten fünf IC-Zugpaaren auf der Strecke nicht profitiere. Wie Liebscher verlangten auch Vertreter von Grünen, CDU, AfD, Linke und FDP darüber zu verhandeln, dass das 49-Euro-Ticket auch für IC-Züge auf der viel genutzten Strecke eingesetzt werden könne.

Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) verwies auf Gespräche mit der Bahn, aber auch den Bundesländern, durch die die IC-Strecke gehe. Die Saalestrecke verläuft insgesamt zwischen Leipzig, Jena und Nürnberg. Die Nachbarländer würden eine Sonderreglung, dass auf der IC-Strecke künftig das Deutschlandticket für 49 Euro genutzt werden könne, bisher ablehnen. „Wir lassen hier nichts unversucht“, so die Ministerin.

Karawanskij nannte die Strecke eine wichtige Verbindung für täglich Tausende Berufspendler. Deshalb setzte das Land aus eigenem Haushalt 1,2 Millionen Euro ein, um eine zusätzliche Pendlerverbindung anzubieten.

Die Einführung des 49-Euro-Tickets dürfe nicht mit einer Reduzierung des Angebots begleitet werden, sagte der SPD-Abgeordnete Liebscher. Spätestens ab der Baustellenphase im April 2024 müssten Nahverkehrstickets auch in den Fernverkehrszügen auf der Saalebahn gelten. Mehrere Abgeordnete forderten, wieder einen Halbstundentakt auf der Saalebahn herzustellen. Dafür müsste die Bestellung weiterer Ersatzzüge geprüft werden, sagte die Grünen-Abgeordnete Laura Wahl.

Die Deutsche Bahn hatte kürzlich angekündigt, ihr Fernverkehrsangebot zwischen Leipzig, Jena und Nürnberg ab Dezember auf fünf Züge pro Tag und Richtung zu erweitern. In den Kernzeiten sei ein zweistündlicher Takt geplant, hieß es.

Thüringen verhandelt laut Verkehrsministerium bereits über eine Sonderregelung beim Start des Deutschlandtickets für IC-Züge zwischen Erfurt und Gera über Weimar und Jena.