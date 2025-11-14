Koalitionskrise in Brandenburg Abgeordnete der BSW-Fraktion nach Krisentreffen
Parteiaustritte aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht, Vorwürfe „autoritärer Tendenzen“: Rauft sich die Fraktion zusammen?
14.11.2025, 16:46
„Es ist aber natürlich noch viel Enttäuschung nach wie vor vorhanden auf allen Seiten. Da muss man jetzt mal schauen, ob dass dann sich wieder kittet. Es ist wie mit einer Beziehung, die schwer geschädigt ist.“
(Das sagte die aus der Partei ausgetretene BSW-Landtagsabgeordnete Jouleen Gruhn nach einer Krisensitzung der Fraktion am Nachmittag im Brandenburger Landtag in Potsdam.)