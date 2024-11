Stromkosten, Ukrainekrieg, Ladenöffnungszeiten - darum geht es am Donnerstag im Landtag.

Magdeburg - Die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt debattieren heute (09.30) unter anderem über die Stromkosten. Die Linke fordert, dass die bisher für die Intel-Ansiedlung geplanten Subventionen zur Reduzierung der Energiekosten eingesetzt werden sollen. Außerdem stehen Debatten zum Krieg in der Ukraine und zum Ladenöffnungszeitengesetz auf der Tagesordnung. Zudem sollen voll automatisierte Verkaufsstellen im Land am Wochenende und an Feiertagen erweiterte Öffnungsmöglichkeiten bekommen. Davon sollen etwa Lebensmittelgeschäfte ohne Personal im ländlichen Raum profitieren.