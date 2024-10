Magdeburg - Die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt debattieren am Freitag über den Einsatz von Elektroschockpistolen bei der Polizei. Die AfD-Fraktion fordert, dass die Beamten künftig in Sachsen-Anhalt sogenannte Taser erhalten sollen. Außerdem stehen Debatten zu Klimaschutzmaßnahmen im Wald und zu einer Änderung des Schulgesetzes auf der Tagesordnung. Die Landesregierung plant in einigen Bereichen ab 2027 eine Mindestschülerzahl für die Bildung der ersten Klasse in einem Schuljahrgang.