Weimar - Die Stadt Weimar setzt bei der Müllabfuhr jetzt auch auf ein Fahrzeug mit Wasserstoffantrieb. Damit könne der jährliche Kohlendioxid-Ausstoß der Abfallfahrzeugflotte um 20 Tonnen oder 8 Prozent verringert werden, teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Elektrofahrzeug ist mit einer Brennstoffzelle ausgestattet, die Wasserstoff in elektrische Energie für den Antrieb umwandelt. Weimar sieht sich damit als Vorreiter in Thüringen. Dem Umweltministerium waren am Dienstag keine weiteren Kommunen bekannt, die Wasserstoff-Müllautos einsetzen.