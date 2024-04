Magdeburg - Sachsen-Anhalts Polizei beteiligt sich in der kommenden Woche an einer europaweiten Kontrollaktion und verstärkt die Geschwindigkeitskontrollen. Die Landespolizei werde den Druck auf Verkehrsrowdys erhöhen und besonders auf die Einhaltung der jeweils zulässigen Geschwindigkeiten achten, teilte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Donnerstag in Magdeburg mit. Vom 15. bis 21. April beteiligten sich die Beamten an der ersten Roadpol-Geschwindigkeitskontrollwoche. Am 19. April werde beim Speedmarathon nochmals verstärkt kontrolliert. Die Landespolizei setzt laut Innenministerium verschiedene Verkehrsüberwachungstechnik ein: neben Hand- und Großmessgeräten sind landesweit auch Enforcement-Trailer, bewegliche Anhänger, im Einsatz.