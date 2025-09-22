Autofahrer mussten sich auf der A9 auf Stau und Verzögerung einstellen. Inzwischen rollt der Verkehr wieder. Über den Unfall ist aber nach wie vor nicht viel bekannt.

Lederhose - Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Hermsdorf-Süd in Richtung Berlin vorübergehend gesperrt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen seien drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Angaben zu Verletzten machte er nicht.

Die Unfallmeldung sei den Angaben zufolge um kurz vor 11.00 Uhr eingegangen. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Gegen 12.15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben, hieß es am Nachmittag. Der Verkehr rolle wieder ganz normal. Die Polizei will noch weitere Informationen zu dem Unfall bekanntgeben.