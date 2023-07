Dittersdorf - Wegen eines Unfalls bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis ist die Autobahn 9 in Richtung Nürnberg voll gesperrt worden. Am Montagnachmittag sei ein Laster aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort sei er mit der Schutzplanke kollidiert. Als der Fahrer gegenlenkte, fuhr der Laster wieder auf die Fahrbahn, jedoch riss die Sattelzugmaschine ab und kollidierte mit einer Schutzwand. Auf der Fahrbahn lagen den Angaben zufolge unter anderem viele Trümmerteile. Dadurch kommt es auch auf der Spur in Richtung Berlin zu Beeinträchtigungen, hieß es.