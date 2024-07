Heldrungen - Die Autobahn 71 in Richtung Suhl ist zwischen den Anschlussstellen Heldrungen und Kölleda aufgrund von Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Der Tank eines Lastwagens war am Morgen gerissen, wie die Polizei mitteilte. 600 Liter Kraftstoff liefen aus. Eine große Fläche müsse nun gereinigt werden, hieß es weiter. Der Verkehr werde an der Ausfahrt Heldrungen abgeleitet. Wie lange die Autobahn gesperrt bleiben muss, ist noch unklar.

Ursache für den gerissenen Tank war ein Unfall. Ein Reifen des Lkws war geplatzt, sodass das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Dabei wurde der Tank des Lkws beschädigt.