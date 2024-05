Göttingen - Nach einem Verkehrsunfall auf der A7 nördlich von Göttingen ist die Autobahn in Richtung Hannover zeitweise voll gesperrt worden. Ein Auto war in der Nacht zu Dienstag auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, mittig auf der Spur stehen geblieben und von einem Lkw gerammt worden, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Auf der Strecke herrschte Aquaplaning. Verletzt wurde niemand, allerdings machte das große Trümmerfeld umfangreiche Räum- und Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Northeim-Nord nötig. Am frühen Dienstagmorgen wurde die Sperrung wieder aufgehoben.