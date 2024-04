An- und abreisender Ferienverkehr stauen sich in Hamburg auf der Autobahn A7 Höhe Moorfleet.

Hamburg/Ramelsloh - Weil das wechselhafte Winterwetter den Asphalt auf der Autobahn 7 bei Seevetal an vielen Stellen beschädigt hat, muss die A7 in Richtung Hamburg am Wochenende gesperrt werden. Die Autobahn Hannover - Hamburg werde von Freitagabend, 20.00 Uhr, bis Montagmorgen, 5.00 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Seevetal-Ramelsloh und dem Autobahndreieck Horster Dreieck nicht befahrbar sein, teilte die Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Rastanlage Seevetal-Ost ist schon seit Mittwochabend deshalb gesperrt. In Richtung Süden ist die Autobahn am Wochenende wie gewohnt befahrbar.

In den bislang geplanten 57 Stunden soll - wenn das Wetter warm und trocken bleibt - der beschädigte Asphalt abgetragen und eine neue Schicht aufgetragen werden. Der offenporige Asphalt wird den Angaben zufolge auf einer Strecke von drei Kilometern abgefräst. Sollte das Wetter den Plänen einen Strich durch die Rechnung machen, soll die Sanierung des Asphalts auf Ende April verlegt werden. Am Freitagvormittag war ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes jedoch sehr zuversichtlich, dass es bei dem Zeitplan bleibt: „Das Wetter morgen ist wunderbar trocken, Sonntag auch. Von daher werden wir bauen!“

Wer am Wochenende in Richtung Hamburg unterwegs ist, sollte den Umleitungsschildern folgen. Ab Walsrode wird der Verkehr weiträumig über die A27, die A1 und die A261 umgeleitet. Zudem können Verkehrsteilnehmende die Autobahn an der Anschlussstelle Schneeverdingen verlassen und über die B3 zur A261 fahren.