Der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug hatte enorme Folgen. Hunderte Liter Diesel flossen auf die Autobahn. Der Abschnitt wurde gesperrt. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Viele Stunden lang war ein Abschnitt der Autobahn 7 gesperrt - nun können Fahrer und Fahrerinnen aufatmen. (Symbolbild)

Hildesheim - Die Strecke auf der Autobahn 7 in der Nähe von Goslar in Richtung Hannover ist wieder frei. In der Nacht zu Mittwoch wurde die Sperrung zwischen der Anschlussstelle Seesen und der Raststätte Harz Ost aufgehoben, wie die Polizei in Hildesheim mitteilte.

Der Abschnitt war nach einem Unfall am Montagnachmittag gesperrt worden. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug landeten Hunderte Liter Diesel auf der Fahrbahn. Aufwändige Reinigungsarbeiten waren nötig, die oberste Schicht des Fahrbahnbelags wurde abgefräst.