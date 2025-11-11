In einem Graben zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West lag ein mit Granulat beladener Laster. Die Autobahn war deshalb rund zwei Stunden teilweise gesperrt.

Erfurt - Die Autobahn 4 bei Erfurt ist nach einer rund zweistündigen Sperrung nach einem Unfall wieder freigegeben. Ein Laster habe versucht, einem Auto auszuweichen, das zuvor mit einem anderen Wagen kollidiert war, teilte die Autobahnpolizei mit. Der Sattelzug sei dabei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Graben zum Stehen gekommen.

Der Unfall hat sich demnach zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West ereignet. Zunächst war der rechte Fahrstreifen gesperrt, wie die Autobahnpolizei am frühen Abend mitteilte. Der im Graben liegende Laster war mit ungefährlichem Granulat beladen. Dieses musste vor der Bergung abgesaugt werden. Rund zwei Stunden später sei die Sperrung aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei später am Abend.

Hoher Schaden

Zum Unfallhergang hieß es, ein 24 Jahre alter Mann habe mit seinem Auto vom linken auf den mittleren Streifen wechseln wollen. Dort fuhr den Angaben nach jedoch ein anderes Auto. Die Fahrzeuge seien seitlich zusammengestoßen. Das Auto, das ursprünglich in der Mitte gefahren war, sei nach links gegen die Mittelleitplanke geschleudert worden. Der andere Pkw sei nach rechts gegen den Laster geprallt.

Der 21 Jahre alte Fahrer des zunächst in der Mitte fahrenden Autos sowie der 60 Jahre alte Lasterfahrer seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Der durch den Unfall entstandene Schaden werde derzeit auf 85.000 Euro geschätzt, hieß es.