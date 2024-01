Wallhausen - Nach einem Unfall in der Nacht zu Mittwoch ist die Autobahn 38 bei Wallhausen in Richtung Leipzig voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Laster auf dem Beschleunigungsstreifen am Parkplatz Helmetal in einen anderen Laster gefahren, der am Ende des Streifens für die Nachtruhe geparkt war, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der geparkte Laster sei daraufhin in den Straßengraben gerutscht und umgekippt. Dabei verlor er geladenes Fleisch. Die Fahrer beider Laster seien verletzt in ein Krankenhaus geflogen worden. Wie lange die Vollsperrung noch anhalte, sei bislang unklar.