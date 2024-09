A38 am Abend wieder freigegeben

Die Autobahn soll voraussichtlich am Abend freigeegben werden.. (Archivbild)

Weißenfels - Nach einer zehntägigen Sperrung ist die Autobahn 38 bei Weißenfels auch in Fahrtrichtung Göttingen wieder freigegeben worden. Die Sperrung zwischen dem Autobahndreieck Rippachtal und der Anschlussstelle Leuna wurde am Abend aufgehoben. Kleine Arbeiten würden bei Bedarf aber noch kurzfristig in Form von Tagesbaustellen erledigt, wie die bundeseigene Autobahn GmbH mitteilte

Vor zehn Tagen war ein Lastwagen auf der Saalebrücke in ein Stauende gefahren. Dort stand ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen nahe der Ortschaft Schkortleben. Der Lastwagen geriet in Brand, mehrere Gasflaschen explodierten und wurden auf angrenzende Felder geschleudert. Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Durch das lange Feuer war der Asphalt teilweise regelrecht geschmolzen und musste mit schwerem Gerät abgefräst und neu aufgetragen werden.