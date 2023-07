Mitten in den Ferien wird im Norden eine Autobahn für fünf Tage gesperrt. Sie braucht einen neuen Aspalt, der dann auch länger halten soll. Die Umwege sind indes nicht so lang.

Ein Verkehrsschild weist auf Bauarbeiten an einer Autobahn hin.

Hamburg - Für Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke wird bald die Autobahn 261 zwischen dem Autobahndreieck Hamburg-Südwest und der Landesgrenze von Hamburg und Niedersachsen in Fahrtrichtung Bremen für fünf Tage gesperrt. Nach Informationen der Autobahn GmbH des Bundes starten die Arbeiten am Donnerstag um 20.00 Uhr.

Konkret soll auf der etwa acht Kilometer langen Strecke die Deckschicht saniert werden. Dafür müsse der Splittmixasphalt aus dem Jahr 2009 komplett abgefräst werden. Anschließend soll auf der gesamten Breite neuer Asphalt aufgetragen werden.

Während der Bauarbeiten ist die Autobahn in Richtung Bremen zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und der Anschlussstelle Tötensen nicht befahrbar. Bei guter Witterung kann die Sperrung am Donnerstagabend (27. Juli) wieder aufgehoben werden. Der Verkehr wird über die nahe gelegenen A7, die A39 und die A1 umgeleitet. Parallel zur A261 verläuft zudem die Bundesstraße 75.

Die Anschlussstelle Hamburg-Marmstof/Lürade soll dagegen noch eine Woche länger gesperrt bleiben. Sie soll im Anschluss an die Arbeiten auf der Autobahn ebenfalls eine neue Deckschicht erhalten. In der Zeit wird der Verkehr auf der Autobahn aber bereits einspurig an der gesperrten Anschlussstelle vorbeigeführt.

Die Autobahn GmbH des Bundes erklärte zudem, dass die Arbeiten stark witterungsabhängig sind und sich die Sanierungsarbeiten durch wechselndes Wetter verzögern können.