Noch vor wenigen Monaten galt der Ausbau der A20 als bedroht. Jetzt gibt es grünes Licht vom Bund und Verkehrsminister Tonne ist erleichtert. Aber wie kommt die Entscheidung beim Koalitionspartner an?

Hannover/Berlin - Der Ausbau der Küstenautobahn A20 in Niedersachsen kann kommen: Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erteilt dem geplanten Abschnitt zwischen Westerstede (A28) und Jaderberg (A29) die Freigabe. Das Bauprojekt im Nordwesten des Landes ist nach Angaben aus dem Berliner Ministerium eines von 16 Bundesstraßen- und 7 Autobahn-Neubauprojekten in 12 Bundesländern.

Der 13 Kilometer lange Abschnitt der A20 von Westerstede nach Jaderberg ist der erste von sieben Abschnitten der insgesamt 114 Kilometer langen Küstenautobahn zwischen Westerstede und Drochtersen in Niedersachsen.

Niedersachsens Verkehrsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sprach von einem guten Signal für das Bundesland und ganz Norddeutschland. „Die A20 erhöht die Mobilität der Bürgerinnen und Bürger, erleichtert den Austausch von Waren, löst logistische Herausforderungen und befördert den Tourismus“, sagte der SPD-Politiker.

Für den Koalitionspartner von den niedersächsischen Grünen handelt es sich um ein „unverantwortliches Weihnachtsgeschenk des Bundesverkehrsministers“. „Während überall im Land Brücken gesperrt werden, Straßen zerfallen und 20.000 Kilometer Bundesstraßen und Autobahnen bis 2029 baufällig werden, setzt die Bundesregierung auf ein Prestigeprojekt mit zweifelhaftem Nutzen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Stephan Christ.