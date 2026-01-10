Nach einem Lkw-Unfall bei Cottbus am Freitag wird die A13 Richtung Berlin weiter von Schnee und Eis befreit. Voraussichtlich um 11 Uhr soll die Fahrbahn aber wieder frei sein.

Flüssiger Kunststoff, mit dem der Lkw beladen war, wurde der Polizei zufolge mit Spezialtechnik abgepumpt. (Symbolbild)

Bronkow/Calau - Nach einem Lkw-Unfall bei Cottbus am Freitagnachmittag ist die A13 in Richtung Berlin schätzungsweise noch bis 11 Uhr gesperrt. Wie die Leitstelle Brandenburg am Samstag mitteilte, wird die Unfallstelle noch gereinigt und gegenwärtig von Schnee und Eis befreit.

Nach Angaben der Polizei hatte der 63-jährige Fahrer zwischen Bronkow und Calau (Oberlausitz-Spreewald) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Infolgedessen sei der Lkw auf der Fahrbahn zur Seite gekippt.

Der 63-jährige Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Flüssiger Kunststoff, mit dem der Lkw beladen war, sei mit Spezialtechnik abgepumpt worden. Ob der Unfall durch die Wetterlage verursacht wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen.