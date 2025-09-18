Autofahrer auf dem Weg an die Ostsee oder nach Niedersachsen müssen am Wochenende mehr Zeit einplanen. Die Deutsche Bahn saniert einen Tunnel und das hat Auswirkung auf die A1 in Hamburg.

Die A1 in Hamburg wird am Wochenende sowohl in Richtung Lübeck/Berlin als auch Bremen/Hannover voll gesperrt. (Archivbild)

Hamburg - Die vielbefahrene Autobahn A1 wird am Wochenende in Hamburg in beiden Richtungen - Lübeck/Berlin und Bremen - voll gesperrt. Die Sperrung zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und dem Dreieck Norderelbe beginnt am Freitagabend um 22.00 Uhr und geht voraussichtlich bis Montagmorgen 5.00 Uhr, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Die Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet und die Verbindung von der Autobahn 25 (Geesthacht-Hamburg) zur A1 im Dreieck Hamburg-Südost werden bereits ab 21.00 Uhr am Freitagabend nicht mehr befahrbar sein.

Deutsche Bahn saniert Tunnel

Grund für die Vollsperrung sind Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn am Tunnel Moorfleet. Dort unterquert die A1 die zurzeit gesperrte Bahnstrecke Hamburg-Berlin und die S-Bahnlinie zwischen Hauptbahnhof und Bergedorf. Während die Fernzüge wegen einer Generalsanierung der Strecke zurzeit über Uelzen und Stendal umgeleitet werden, verkehren die Züge der S-Bahnlinie S2 auf dem Abschnitt auch am Wochenende ohne Einschränkungen, wie eine Bahnsprecherin sagte.

Die Autobahn GmbH nutzt die Vollsperrung, um die Fahrbahn im Tunnel Moorfleet auszubessern. Zugleich sollen an der Norderelbbrücke die Übergangskonstruktionen ausgetauscht werden. Diese Stahlelemente an den Brückenenden erlauben, dass sich die Brücke je nach Temperatur etwas ausdehnen oder zusammenziehen kann.

Umleitung über Neue Elbbrücken

Die örtliche Umleitung für den Verkehr auf der A1 in Richtung Lübeck/Berlin geht ab dem Dreieck Norderelbe über die A255/B75 und die Neuen Elbbrücken zur B5 und mündet an der Anschlussstelle Billstedt wieder auf die A1. Autofahrer in Richtung Hamburg-Centrum oder Bremen/Hannover nutzen diese Strecke in Gegenrichtung.

Autofahrer aus Richtung Geesthacht sollen die A25 bereits in Hamburg-Allermöhe verlassen und über den Ring 2 zur Horner Rampe fahren und von dort je nach Ziel der B5 zu den Elbbrücken oder zur Anschlussstelle Billstedt folgen.

A7 wegen Bundesliga-Spiels überlastet

Dem überregionalen Verkehr empfiehlt die Autobahn GmbH die A7 als Ausweichroute. Die Verbindung zur A1 verläuft nördlich von Hamburg zwischen der Anschlussstelle Neumünster und dem Kreuz Lübeck über die B205 sowie die A21 und A20. Die Hamburger Polizei weist allerdings darauf hin, dass am Samstagnachmittag der Hamburger SV den 1. FC Heidenheim im Volksparkstadion empfängt. Darum sei auf der A7 mit Behinderungen zu rechnen.

Über den sechsspurigen Abschnitt der A1 im Südosten Hamburgs rollen täglich 131.000 Fahrzeuge. Nach Angaben der Projektgesellschaft Deges gehört die A1 zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Sie hat große Bedeutung als Verbindung zwischen der Ostseeregion und Hamburg mit seinem Hafen.