Halle - Schnee, Eis und Regen waren im vergangenen Jahr die Ursache für 97 Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Sachsen-Anhalt. Bei 54 von ihnen waren schnee- und eisbedingte Straßenverhältnisse die Ursache, 43 waren auf Regen zurückzuführen, wie das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge war mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ im Winter die Unfallzahl aufgrund von Regen von zwei im Oktober 2022 auf zehn im Dezember gestiegen. Wegen Schnee und Eis waren im Oktober 2022 keine Unfälle registriert worden, im November waren es sechs und im Dezember 30 Unfälle mit Personenschaden, hieß es.