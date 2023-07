Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen.

Dresden - Die Mädchen und Jungen an sächsischen Schulen haben sich bei den Prüfungen erneut als nervenstark erwiesen. Wie das Kultusministerium am Mittwoch in Dresden mitteilte, waren rund 96 Prozent bei den Abschlussprüfungen erfolgreich. Im Vorjahr betraf das 97 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Die Erfolge seien auch die Erfolge der Lehrerschaft, hieß es.

Beim Abitur lag der Notendurchschnitt bei 2,16. 96,5 Prozent der Gymnasiasten bestanden die Prüfungen, 356 legten das Abi mit der Traumnote 1,0 ab. Über die Beruflichen Gymnasien konnten 91,4 Prozent der Lernenden das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife erhalten. Hier lag der Notendurchschnitt bei 2,31. 41 Mal wurde die Note Traumnote erreicht.

Die öffentlichen Oberschulen und Abendoberschulen stehen mit einer Bestanden-Quote für den Realschulabschluss mit 97 Prozent zu Buche. Ein paar Ergebnisse stehen aber noch aus, hieß es.