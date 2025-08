Hannover - Leo Weinkauf oder Nahuel Noll? Die Frage, wer Hannover 96 als Nummer eins in die neue Zweitliga-Saison führen wird, ist nach wie vor ungeklärt. 96-Coach Christian Titz will erst am Samstag kommunizieren, wer am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Kaiserslautern und in den danach folgenden Spielen bei den Niedersachsen im Tor steht und die Nachfolge des zum 1. FC Köln gewechselten Ron-Robert Zieler antritt.

„Es ist ein gleichwertiges Rennen im Tor“, sagte Titz. „Wir sind froh, dass wir zwei so gute Torhüter haben und werden beide im Verlauf der Saison auch brauchen.“ Noll (22) ist von 1899 Hoffenheim ausgeliehen, Weinkauf (29) war vor drei Jahren aus Duisburg zurückgekehrt, stand in Hannover aber stets im Schatten von Zieler und hat noch kein Zweitliga-Spiel bestritten.