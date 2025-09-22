Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen 95 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen gemeldet. Wie viel davon in die Umwelt gelangte, zeigt die aktuelle Statistik.

Kamenz - In Sachsen haben sich voriges Jahr 95 Unfälle ereignet, bei denen sogenannte wassergefährdende Stoffe ausgetreten sind. Insgesamt gelangten laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz rund 338,4 Kubikmeter solcher Substanzen in die Umwelt. Ein Großteil davon fiel bei drei Unfällen mit Jauche, Gülle, Silagesickersaft an.