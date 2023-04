Leipzig - In den 54 Legehennen-Betrieben in Sachsen sind im vergangenen Jahr rund 931 Millionen Eier erzeugt worden. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mit Blick auf Ostern mitteilte, wurde die Produktion damit um etwa 10,7 Millionen Eier beziehungsweise um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Den Angaben nach kamen 2022 mit rund 793 Millionen Stück die meisten Eier (85 Prozent) aus der Bodenhaltung. 85,2 Millionen (9 Prozent) sind in der Freilandhaltung produziert worden. Die ökologische Eier-Erzeugung sank im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 52,8 Millionen Stück. Die Legehennen-Haltung in Form von Kleingruppenhaltung und in ausgestalteten Käfigen habe in Sachsen keine Rolle mehr gespielt, hieß es.

Laut Landesamt wurden 2022 deutschlandweit rund 13,2 Milliarden Eier gelegt, was einer durchschnittlichen Legeleistung von 300 Eiern je Henne entsprach. Der sächsische Anteil an der deutschen Erzeugung belief sich demnach auf sieben Prozent. Damit sei Sachsen nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern erneut viertgrößter Eierproduzent aller Bundesländer.