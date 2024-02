Abgelehnte Asylbewerber steigen am Baden-Airport im Rahmen einer landesweiten Sammelabschiebung in ein Flugzeug.

Halle/Leipzig - Vom Flughafen Halle/Leipzig sind abgelehnte Asylsuchende aus Nordmazedonien und Serbien abgeschoben worden. Am Dienstag seien insgesamt 91 Personen abgeschoben worden, teilte die Landesdirektion Sachsen am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 49 Asylsuchende seien zuvor in Sachsen abgelehnt worden, 42 in anderen Bundesländern. Die Menschen wurden nach Nordmazedonien und Serbien zurückgebracht, hieß es.