Magdeburg - In Sachsen-Anhalt starten am Montag für rund 9000 Schüler die Abschlussprüfungen zur Erlangung des Realschulabschlusses. Am Montag findet die schriftliche Prüfung im Fach Deutsch statt, wie das Bildungsministerium am Samstag mitteilte. Am Mittwoch folgt Englisch, am Freitag Mathematik. Die mündlichen Prüfungen sind im Mai und Juni geplant.

„Ich drücke allen Prüflingen fest die Daumen und wünsche ihnen viel Erfolg für die schriftlichen und mündlichen Prüfungen“, erklärte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). „Ein herzlicher Dank gebührt auch den engagierten Lehrkräften, die ihre Schülerinnen und Schüler auf diesem wichtigen Weg begleiten und unterstützen.“