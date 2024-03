Vor 90 Jahren ging der alte Teil des Schiffshebewerks in Niederfinow in Betrieb. Zum Jubiläum gibt es dieses Jahr ein vielseitiges Programm, das zu Ostern beginnt.

Niederfinow - In Niederfinow (Landkreis Barnim) wird in diesem Jahr die Inbetriebnahme des Schiffshebewerks vor 90 Jahren gefeiert. Unter dem Motto „Faszination. Technik. Erleben.“ sind anlässlich des Jubiläums das ganze Jahr Events geplant, wie die SHW Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow GmbH (SHW Touristik) am Donnerstag mitteilte.

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres sollen das Gelände am Karsamstag (30. März) nach Sonnenuntergang stimmungsvoll beleuchtet werden und abendliche Führungen auf dem neuen Hebewerk stattfinden. Am Ostersonntag (31. März) können Kinder auf Süßigkeitensuche gehen. Bis zum Herbst sind nach Angaben des Landkreises weitere Veranstaltungen geplant, darunter Konzerte und ein Lichtfest.

Nach Angaben von SHW Touristik wurde der alte Teil des Schiffshebewerks am 21. März 1934 in Betrieb genommen und ist inzwischen das älteste noch aktive Schiffshebewerk der Welt. 2007 wurde es als „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem direkt daneben errichteten neuen Schiffshebewerk ziehe es jährlich mehrere Hunderttausend Besucher an.

Mit der Anlage im Kreis Barnim überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern. Die neue Anlage war am 4. Oktober 2022 nach langer Bauzeit in Betrieb gegangen. Seit dem 4. März ist das Bauwerk wieder an allen Tagen zwischen 10 und 16 Uhr für Besucher zur Besichtigung und für Führungen auch im neuen Hebewerk geöffnet.