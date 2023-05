90:80 in Oldenburg: Ludwigsburg startet stark in Playoffs

Oldenburg - Die MHP Riesen Ludwigsburg sind erfolgreich in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Im ersten von fünf möglichen Viertelfinalspielen siegten die Gäste am Dienstag bei den EWE Baskets Oldenburg mit 90:80 (56:45). Das zweite Match findet am Donnerstag (15.00 Uhr/Magentasport) erneut in Oldenburg statt.

Ludwigsburg dominierte in den ersten beiden Vierteln vor allem dank einer starken Quote aus der Distanz. Elf Versuche von jenseits der Dreipunkte-Linie waren vor der Pause erfolgreich. Da auch Yorman Polas Bartolo treffsicher war, führte das Team von Trainer Josh King nach 20 Minuten mit 56:45.

Oldenburg konnte durch den zum besten Offensivspieler der Liga gewählten DeWayne Russell im dritten Viertel auf 68:71 verkürzen. Der US-Amerikaner war auch im Schlussdurchgang nicht zu stoppen, die Baskets führten mit 75:74 (35.). Wieder sorgten die Ludwigsburger Dreierschützen für die Wende: Polas Bartolo und Will Cherry trafen zum 82:75 (37.). Den Vorsprung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen. Russell war mit 31 Punkten bester Werfer für die Baskets, Polas Bartolo erzielte 24 Zähler für die Gäste.