Berlin - Beim Überqueren der Straße ist eine 89-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Fußgängerin betrat am Montagnachmittag die Residenzstraße in Berlin-Reinickendorf, als ein 26 Jahre alter Autofahrer sie mit seinem Auto erfasste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Rentnerin wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.