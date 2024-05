Leipzig - Nach einem Sturz auf einer abschüssigen Straße ist ein 88 Jahre alter Radfahrer in Leipzig im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Rentner am Donnerstagvormittag im Stadtteil Leutzsch unterwegs, als er zu Fall kam. Er erlag seinen Verletzungen noch am gleichen Tag.