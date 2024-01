Plauen - Ein 88-jähriger Mann ist mit seinem Auto in Plauen gegen eine Hausfassade geprallt. Bei dem Unfall verletzte sich der Senior leicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er verwechselte den Angaben zufolge am Montag beim Einparken das Brems- mit dem Gaspedal. Zunächst touchierte er ein parkendes Auto und fuhr daraufhin gegen die Wand eines Geldinstituts. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden belaufe sich auf rund 30 000 Euro, teilte die Polizei mit.