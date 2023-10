Uelzen - Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Uelzen in falscher Richtung durch zwei Kreisverkehre gefahren und überfuhr dann auch noch eine rote Ampel. Die Polizei bemerkte den Wagen und versuchte, den Senior zu stoppen - dabei überfuhr er fast einen der Beamten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem der 88-Jährige schließlich angehalten hatte, stellte die Streife seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Zugleich informierten die Beamten die Führerscheinstelle.