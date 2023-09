Rotenburg - Die Polizei hat im Landkreis Rotenburg eine 87 Jahre alte Frau festgenommen, die sich im Internet abfällig über Ausländer und Asylbewerber geäußert hatte. In einer Polizeimitteilung vom Donnerstag wurde die Frau als sogenannte „Reichsbürgerin“, Rechtsextremistin und Wiederholungstäterin bezeichnet, die wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden war. Weil die Frau zunächst untergetaucht sei, war sie per Haftbefehl gesucht worden. Am Montag habe die Polizei sie dann ohne Widerstand zu Hause festnehmen und ins Gefängnis bringen können.

Das Landgericht Verden erklärte, die Frau sei vom Amtsgericht Rotenburg wegen zweier Facebook-Posts verurteilt worden, in denen sie sich über Ausländer und Asylbewerber ausgelassen habe. Im vergangenen Februar sei dazu eine Berufungsverhandlung vor dem Landgericht angesetzt gewesen. Weil die Frau zu dem Termin allerdings nicht erschien, sei das Urteil des Amtsgerichts rechtskräftig geworden.