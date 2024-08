Nach einem Unfall mit fünf Verletzten ist eine 87-Jährige im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Was ist bislang bekannt?

Berlin - Eine 87-jährige Frau, die bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Rudow schwer verletzt worden ist, ist einen Tag später gestorben. Am Freitag erlag sie ihren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde bei dem Unfall in einem Auto eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Notfallzentrum. Ein 85-Jähriger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge soll ein 40-Jähriger mit seinem Auto über eine rote Ampel in eine Kreuzung gefahren sein. Dort stieß er mit dem Auto des 85-Jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde dessen Auto nach links auf den Gehweg geschleudert, fuhr über eine Rasenfläche und kam an einem Baum zum Stehen. Dabei wurde die 87 Jahre alte Insassin eingeklemmt. Das Auto des 40-Jährigen wurde nach rechts auf die Gegenspur der Kanalstraße geschleudert. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern weiter an.